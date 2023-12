Une Nigériane jugée pour une affaire de coups et blessures volontaires

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a jugé mardi 19 décembre 2023, une jeune dame de nationalité nigériane dans un dossier de coups et blessures volontaires.

Une affaire de coups et blessures volontaires au rôle de l’audience correctionnelle de flagrant délit du mardi 19 décembre 2023 au tribunal de première instance de Cotonou. L’affaire oppose deux jeunes dames de nationalité nigériane.

Selon les déclarations à la barre, tout est parti d’une histoire de téléphone portable. Au cours de l’altercation qui s’en est suivie, l’une d’entre elles se saisit d’un couteau et poignarde son vis-à-vis dans le ventre. Une autre jeune femme, témoin de l’altercation, a déclaré à la barre que c’est la victime qui en premier, a porté un coup à l’accusée alors que cette dernière faisait la cuisine. Elle se saisit du couteau qu’elle avait à portée, et la poignarde dans le ventre.

A la barre ce mardi, la victime, une jeune dame âgée de 28 ans, et revendeuse, a demandé à la Cour de lui rendre justice. Et ce, à travers le remboursement des dépenses liées à son traitement. Etant donné qu’elle n’a pas encore fini de se soigner, il lui a été demandé de produire un certificat de consolidation.

Le dossier est renvoyé.

