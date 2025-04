Une Nigériane écope de 15 ans de prison pour trafic de drogue

Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné ce jeudi 10 avril 2025 une femme à 15 ans de prison et plusieurs millions FCFA d’amendes. Le verdict est tombé après plus d’un an de procès.

Le verdict de la CRIET est tombé dans l’après midi de ce jeudi 10 avril 2025. Selon le verdict, la prévenue de nationalité nigériane au nom de Echeta Happines Akachukwu alias Salami Tosin Basirat a été reconnue coupable des charges de trafic international de drogue à haut risque. Elle écope de 15 ans de prison et 10 millions FCFA d’amendes. Elle dispose de quinze jours pour faire appel du verdict rendu par la chambre correctionnelle de la CRIET.

Le verdict de la CRIET a été plus sévère que la réquisition du ministère public représenté par le deuxième substitut du procureur spécial de la CRIET. Lors d’une précédente audience, le parquet spécial a requis 10 ans de prison ferme et cinq millions FCFA d’amendes contre la ressortissante nigériane.

Quant à son coprévenu, un policier en fonction à l’aéroport de Cotonou poursuivi, l’action publique est déclarée éteinte à son égard. Car, le policier placé en détention préventive le 4 avril 2024 est décédé en prison.

Dans ce dossier, l’agent de la police républicaine a été poursuivi pour abus de fonction dans cette affaire de trafic de cocaïne à l’aéroport de Cotonou. Selon l’accusation, il a été reproché au policier d’avoir fait preuve de négligence au niveau du contrôle des passagers. Le policier aurait laissé passer la Nigériane avec un passeport qui avait deux différentes identités dans la base. L’interpellation de la Nigériane a permis de découvrir qu’elle transportait de la drogue dans ses bagages.

Lors de l’audience du jeudi 25 juillet 2024, la Nigériane poursuivie pour « trafic international de drogue à haut risque » a reconnu les faits et a précisé déclaré que les bagages de drogue lui ont été confiés par un de ses compatriotes qui vit en Inde. Elle a confié qu’elle prenait par l’aéroport de Cotonou depuis octobre 2022. Avant son interpellation le 31 mars 2024, elle a indiqué avoir toujours transporté de la drogue à chaque fois, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Cliquez ici pour lire la suite

11 avril 2025 par