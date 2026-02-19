Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi

Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du Bénin (FInAB), une Masterclass gratuite sur la mode est prévue pour ce jeudi 19 février 2026 à l’hôtel Casa Cielo. C’est une session de formation intensive et interactive qui sera animée par des créateurs et professionnels de la mode.

La mode, l’une des expressions artistiques en lumière à la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), sera au-devant de la scène ce jeudi 19 février 2026, à travers une Masterclass placée sous le thème : Créativité augmentée : l’intelligence artificielle comme muse des designers. Un riche panel composé de créateurs et de professionnels avérés est prévu pour entretenir les participants. Ce rendez-vous offert gratuitement aux passionnés de la mode sera animé par Romaric BESSAN, business architecte expert en intelligence artificielle appliquée ; Sarah CODJO, AI designer serial entrepreneure ; Miguel TOFFOHOSSOU, CEO de la marque Riche ou rien ; et Gracia TCHODO, modératrice fashionpreneur.

Organisée dans le cadre du FInAB Fashion Week, évènement phare de cette 4e édition du FInAB consacré à la mode, cette Masterclass permettra aux créateurs de mode d’explorer la manière dont l’IA peut devenir un outil stratégique pour stimuler l’innovation, accélérer les processus créatifs et renforcer la compétitivité des créateurs.

A la suite de cette Masterclass, conférence de mode et le Grand défilé de mode sont les autres programmes encore en vue dans le cadre du FInAB Fashion Week en cours au Family Beach de Cotonou entre le 18 et le 22 février 2026.

F. A. A.

