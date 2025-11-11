mardi, 11 novembre 2025 -

“JaimeMaLangue”

Une IA pour préserver les langues nationales au Bénin




Le Bénin a lancé, lundi 10 novembre 2025, à Cotonou le projet « JaimeMaLangue », une initiative visant à donner une présence numérique aux langues locales.

Fruit d’un partenariat entre l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) et l’Institut IIDiA, le programme “JaimeMaLangue” ambitionne de créer une Intelligence artificielle (IA) béninoise capable de comprendre et de valoriser les langues locales.

La phase pilote débute avec le fongbé. Les citoyens peuvent contribuer via la plateforme jaimemalangue.bj en enregistrant des phrases dans leur langue. Les données collectées, sous anonymat, et validées par des experts, serviront à entraîner des modèles d’IA.

L’initiative est placée sous le thème « Le Bénin parle au futur ».
M. M.

11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




