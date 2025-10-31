« Une Gorgée du Bénin », le voyage immersif qu’offre la SOBEBRA

986 visites en ce moment
La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de la brasserie au Bénin vient de publier un document qui permet de découvrir en profondeur, toute l’histoire du Bénin. Le document intitulé « Une gorgée de Bénin », met en valeur les richesses culturelles du pays, son histoire, ses traditions et ses attraits touristiques.
« Une gorgée de Bénin », c’est le voyage pittoresque avec la SOBEBRA. A travers ce chef d’œuvre, la société emporte le lecteur dans « les ruelles colorées de Porto-Novo, les Plages dorées de Grand-Popo, les marchés vibrants de Cotonou aux sourires chaleureux du Nord ». « Une gorgée de Bénin », c’est le Bénin à portée de main avec la SOBEBRA.
Lire ici : https://bit.ly/unegorgéedebénin