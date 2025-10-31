vendredi, 31 octobre 2025 -

Culture

« Une Gorgée du Bénin », le voyage immersif qu’offre la SOBEBRA




La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de la brasserie au Bénin vient de publier un document qui permet de découvrir en profondeur, toute l’histoire du Bénin. Le document intitulé « Une gorgée de Bénin », met en valeur les richesses culturelles du pays, son histoire, ses traditions et ses attraits touristiques.
« Une gorgée de Bénin », c’est le voyage pittoresque avec la SOBEBRA. A travers ce chef d’œuvre, la société emporte le lecteur dans « les ruelles colorées de Porto-Novo, les Plages dorées de Grand-Popo, les marchés vibrants de Cotonou aux sourires chaleureux du Nord ». « Une gorgée de Bénin », c’est le Bénin à portée de main avec la SOBEBRA.
Lire ici : https://bit.ly/unegorgéedebénin

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Claude Balogoun et Jean-Claude Guidjimè, lauréats du Grand Prix (…)


31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce (…)
Lire la suite

Voici les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, (…)
Lire la suite

15 communes béninoises adhèrent au Réseau Horizon


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de (…)
Lire la suite

Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
Lire la suite

SIMA, un rendez-vous de rayonnement des musiques d’Afrique francophone


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En prélude à la 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique (…)
Lire la suite

42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds (…)
Lire la suite

Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) (…)
Lire la suite

Le film documentaire « Motherland » en projection à Canal Olympia Marina


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi (…)
Lire la suite

Dakar accueille la première édition du Festival des Arts et de la (…)


2 octobre 2025 par La Rédaction
La capitale sénégalaise accueillera, du 30 novembre au 7 décembre 2025, (…)
Lire la suite

07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou


1er octobre 2025 par Marina Houénou
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être (…)
Lire la suite

Le cinéma africain sous les projecteurs à Cotonou


28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo) a (…)
Lire la suite

Une Commission de 17 membres pour le suivi de la Chefferie traditionnelle


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois renforce son engagement envers la chefferie (…)
Lire la suite

Un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lance un appel à (…)
Lire la suite

Le Bénin brille à la New York Fashion Week


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La mode béninoise a franchi un cap important en s’invitant sur l’une (…)
Lire la suite

Le Bénin à l’honneur à la New York Fashion Week


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (…)
Lire la suite

Plus de 7000 acteurs musicaux à Cotonou du 10 au 15 novembre


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille le Salon des Industries Musicales d’Afrique 2025


11 septembre 2025 par La Rédaction
Après une première édition réussie en Côte d’Ivoire, qui avait (…)
Lire la suite




