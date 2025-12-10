De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin

Coopération bilatérale Une délégation de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat

11 décembre 2025 par ,

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, une délégation de l’armée nigériane conduite par le général Ib Shériff. Des hauts gradés de l’armée (…)

Elections générales de 2026 au Bénin Voici l’ordre de passage des partis politiques dans les médias

11 décembre 2025 par ,

Dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives et communales de janvier 2026, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a (…)

Coup d’État avorté au Bénin Pascal Tigri ou l’ange corrompu par les forces du mal

10 décembre 2025 par

Une mutinerie a failli renversé dimanche 7 décembre dernier le régime du président Patrice Talon et de remettre en cause l’ordre constitutionnel au Bénin. Le chef de la (…)

Partenariat Bénin-Vendée Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin

10 décembre 2025 par ,

Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une nouvelle Convention-cadre dédiée au développement de la lecture publique. Un « nouveau chapitre (…)

Tentative de coup d’Etat L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch

10 décembre 2025 par ,

Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en cause de l’ordre constitutionnel, des acquis démocratiques et des libertés fondamentales qui en sont le (…)

Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin 100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué

10 décembre 2025 par

Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 décembre 2025 contre le Bénin, n’est pas moins important. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du (…)

