Une Commission de 17 membres pour le suivi de la Chefferie traditionnelle

Le gouvernement béninois renforce son engagement envers la chefferie traditionnelle avec la création d’une Commission nationale permanente dédiée à son suivi.

A la suite de sa reconnaissance par l’Etat à travers la loi, la Chefferie traditionnelle bénéficie d’un suivi. Une Commission nationale permanente a été instaurée, le 03 septembre 2025, par le Décret 2025-509 signé du Président Patrice Talon.

Elle est composée de 17 membres dont six historiens ; deux sociaux-anthropologues ; deux représentants respectifs des ministères de la Culture, de la Justice, de la Sécurité publique ; un représentant du ministère de la Décentralisation. Les membres sont nommés, par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition des ministres représentés en son sein, pour un mandat de 03 ans renouvelable.

La Commission nationale permanente a pour mission de « veiller au respect et à la mise en œuvre des dispositions de la loi » sur la chefferie traditionnelle. Elle accompagnera également le processus de désignation des rois, chefs supérieurs et chefs coutumiers, tout en favorisant le dialogue entre les différentes chefferies.

Selon le décret, la Commission contribuera au « règlement amiable des litiges liés aux fonctions de chefs traditionnels ou entre différentes chefferies ».

Le bureau de la Commission sera dirigé par un président, « une personne ressource reconnue pour sa connaissance de la thématique de la chefferie traditionnelle », assisté de deux rapporteurs issus des ministères de la Culture et de la Justice.

Pour garantir son efficacité, la Commission pourra solliciter des « personnes ressources ou des consultants » externes, stipule l’article 10 du décret.

La Commission soumettra également des rapports trimestriels au ministre chargé de la Culture.

Les ressources nécessaires à son fonctionnement seront imputées au Budget national.

M. M.

24 septembre 2025 par ,