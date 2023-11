Une Béninoise paralysée après une violence policière

Une femme d’origine béninoise paralysée suite à une intervention du Service de police de la Ville de Montréal (Canada), le 26 septembre 2023. Une enquête a été ouverte par le BEI.

L’arrestation d’une femme d’origine béninoise par la police tourne mal à Montréal. Les faits remontent au 26 septembre 2023. Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se sont rendus devant une école pour arrêter une femme. Elle ne devrait pas entrer en contact avec son enfant mineur selon une ordonnance du tribunal. L’école a donc appelé la police.

Dans un communiqué, le BEI informe que « la personne (la femme ndlr) serait devenue agitée et agressive envers un des policiers. Les agents auraient alors procédé à l’arrestation de la personne et ils auraient amené au sol celle-ci afin de la menotter au dos ».

Alors que la police était sur le point de la libérer quelques minutes après son arrestation, elle « aurait mentionné être incapable de sortir et elle aurait mentionné avoir des douleurs au cou ainsi que des picotements dans les membres ».

Les agents du SPVM ont sorti la femme du véhicule. Ils l’ont déposé ensuite au sol sur le dos devant son domicile à d’Ahuntsic-Cartierville.

Après le départ des policiers, elle est restée au sol pendant des minutes jusqu’à l’arrivée des ambulanciers joints par les citoyens. Selon les informations rapportées par "La Presse", la femme souffre toujours d’une grave paralysie. À en croire le BEI, informe la même source, elle a été « opérée pour des blessures graves » dans un centre hospitalier. L’enquête du BEI a permis d’arrêter temporairement trois policiers pour voies de fait graves et non-assistance à personne en danger.

La communauté béninoise s’organise pour prendre un avocat pour la défense de la victime devant le tribunal.

5 novembre 2023 par