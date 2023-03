Une Béninoise distinguée au FESPACO 2023

Kissmath Baguiri, réalisatrice béninoise a reçu une distinction à l’édition 2023 du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou (FESPACO). Elle a reçu le prix Celebrities Days, un trophée de mérite.

Les mérites d’une béninoise reconnus et salués au FESPACO, l’un des plus grands festivals du cinéma africain. Kissmath Baguiri a reçu le trophée Celebrities Days. « C’était une grosse surprise, je ne m’y attendais pas », a confié le récipiendaire dans un entretien à la Télévision nationale. Cette distinction à l’en croire, relève du « jeune parcours » qu’elle est en train de construire. C’est aussi le résultat des prix qu’elle avait reçus ; elle a évoqué le Ciné 229 Awards qu’elle organise dans son pays le Bénin, et plusieurs autres prix des œuvres cinématographiques qu’elle a réalisées. Des critères qui ont permis aux organisateurs du FESPACO de lui décerner le trophée Celebrities Days.

Axée sur les femmes actives dans le secteur du cinéma (réalisatrices, actrices, techniciennes, etc) l’édition 2023 du FESPACO selon la réalisatrice, a connu la distinction de plusieurs femmes qui s’investissent dans le secteur du cinéma dans la sous-région. Environ une bonne vingtaine de femmes ont reçu cette distinction à l’édition 2023 du FESPACO.

Kissmath Baguiri dédie son prix d’abord à elle-même, à sa famille, ainsi qu’à tous les jeunes béninois qui se battent pour produire des films et parviennent à se démarquer avec les moyens dont ils disposent.

