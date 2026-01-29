Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026

A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août à Cotonou, au Bénin, un webinaire de présentation est organisé le lundi 9 février à 18 heures, à l’initiative de l’ECSA (European Common Space for Alternatives), dont Attac est membre.

Alors que le Forum Social Mondial (FSM) célèbre cette année ses 25 ans d’existence, un webinaire visant à informer, échanger et renforcer les dynamiques de mobilisation autour de l’édition 2026 du FSM se tiendra le lundi 9 février 2026 à 18 heures.

Le webinaire sera introduit par Elhadji Samba Sow, militant sénégalais plus connu sous le nom d’Ardo Sow, membre de la CGLTE Afrique de l’Ouest et engagé dans l’appui à l’organisation du FSM 2026. Il interviendra aux côtés de membres du Comité national d’organisation et de militant (es) béninois (es) impliqué (es) dans la préparation de l’événement.

Créé en janvier 2001 à Porto Alegre, au Brésil, le Forum Social Mondial est devenu un rendez-vous majeur des mouvements sociaux internationaux. Syndicalistes, organisations de la société civile, ONG et collectifs militants s’y retrouvent pour construire des campagnes communes et coordonner des mobilisations face aux inégalités et aux injustices globales.

L’édition 2026 se déroulera dans un contexte international tendu, marqué par la montée de gouvernements autoritaires, la poursuite de conflits armés, l’aggravation des inégalités sociales, le racisme, les politiques anti-migratoires, la répression des mouvements sociaux, l’extractivisme et l’accélération du changement climatique.

Ces enjeux seront au cœur des débats du FSM, qui se veut également un espace de rencontres et de dialogues avec les militants (es) d’Afrique de l’Ouest, afin de mieux comprendre leurs priorités, leurs luttes et leurs agendas spécifiques.

Le webinaire du 9 février constitue ainsi une première étape pour celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans la dynamique du FSM 2026 et contribuer à la construction de ce rendez-vous international à Cotonou.

Voici le lien d’inscription pour participer à la rencontre en ligne : https://us02web.zoom.us/meeting/register/drQGIVy7QNWpkVNVFo2SEA

