mercredi, 1er octobre 2025 -

1072 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Faits divers à Abomey

Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits




Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un puits, un canard à la main, lundi 30 septembre 2025 au quartier Djimè, Abomey.

Le drame remonterait à la nuit du 28 au 29 septembre dernier. Selon les témoignages, l’homme aurait tenté de voler des canards dans la cour d’une maison.

Réveillés par les bruits, les habitants n’ont vu personne, mais ont retrouvé une paire de chaussures laissée sur place. L’une d’elles a permis d’identifier un suspect.

« Nous avons saisi la police pour déclarer cela. Mais depuis ce temps-là, nous étions à sa recherche », a expliqué Antonin Tassinon, chef du quartier Djimè, à la télévision SRTB.

« Bizarrement, ce matin très tôt, il y a une odeur qui a alerté ceux qui sont dans la maison. (…) Il y avait un puits à l’intérieur. Les gens sont allés jeter un coup d’œil dedans-là et ils ont vu l’intéressé déjà mort avec le canard en main », a expliqué le chef quartier.

Les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers ont procédé à la récupération du corps.
Selon les habitants, l’homme aurait déjà volé une partie des canards avant de revenir chercher le reste.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

2 morts dans une attaque à N’Dali


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre (…)
Lire la suite

Un présumé voleur de moto brulé vif


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025, un présumé (…)
Lire la suite

Un camion de sable renversé dans un caniveau


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la (…)
Lire la suite

Godefroy Tchékété, ex DG de la SBEE n’est plus


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (…)
Lire la suite

Une fillette se tue en voulant tirer sur un gecko


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ehouzou, une localité de la commune de Klouékanmey, département du (…)
Lire la suite

Un jeune homme condamné pour vol de fer à béton


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

4 jeunes noyés après le chavirement d’une pirogue


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce jeudi 11 septembre 2025 à Hon, une localité de la commune de (…)
Lire la suite

Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un (…)
Lire la suite

Un fils tabasse sa mère pour un différend foncier


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Klémé Toyinouhoué, une localité de la commune de Toviklin, (…)
Lire la suite

Le Chef village de Banigbé-Sèdo arrêté


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’un des cerveaux de l’incident meurtrier survenu à Banigbé-Sèdo, lors (…)
Lire la suite

BWAA sensibilise les apprenants au Ceg Sèmè-Okoun


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au danger que représentent les grossesses précoces, l’ONG Bénin (…)
Lire la suite

Un Français retrouvé mort dans un hôtel à Kétou


30 août 2025 par Marc Mensah
Un ingénieur français a été retrouvé mort mardi 26 août dans sa chambre (…)
Lire la suite

Une jeune femme drogue un homme et le dévalise


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cotonou, les éléments du commissariat du 8e arrondissement ont (…)
Lire la suite

Père Simon P. Dossou inhumé le 4 septembre prochain


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Décédé le 21 août dernier, l’Abbé Simon Pedro Dossou du diocèse de (…)
Lire la suite

Un camion chargé de charbon renversé sur la route


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce vendredi 29 août 2025 aux environs de 8h, un camion chargé de sacs (…)
Lire la suite

Une délégation béninoise à la prière du 8e jour au Nigéria


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation officielle composée de Bonaventure Coffi Codjia, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires