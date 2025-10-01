Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits

Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un puits, un canard à la main, lundi 30 septembre 2025 au quartier Djimè, Abomey.

Le drame remonterait à la nuit du 28 au 29 septembre dernier. Selon les témoignages, l’homme aurait tenté de voler des canards dans la cour d’une maison.

Réveillés par les bruits, les habitants n’ont vu personne, mais ont retrouvé une paire de chaussures laissée sur place. L’une d’elles a permis d’identifier un suspect.

« Nous avons saisi la police pour déclarer cela. Mais depuis ce temps-là, nous étions à sa recherche », a expliqué Antonin Tassinon, chef du quartier Djimè, à la télévision SRTB.

« Bizarrement, ce matin très tôt, il y a une odeur qui a alerté ceux qui sont dans la maison. (…) Il y avait un puits à l’intérieur. Les gens sont allés jeter un coup d’œil dedans-là et ils ont vu l’intéressé déjà mort avec le canard en main », a expliqué le chef quartier.

Les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers ont procédé à la récupération du corps.

Selon les habitants, l’homme aurait déjà volé une partie des canards avant de revenir chercher le reste.

M. M.

1er octobre 2025 par ,