Un volet intellectuel riche en échanges et connaissances

Les materclass et table ronde organisées dans le cadre de la première édition du Cotonou Comedy Festival ont été clôturés ce mardi 2 décembre 2025 à l’Institut Français du Bénin, Cotonou.

Des humoristes, aspirants comédiens et passionnés d’arts de la scène ont échangé, partagé leurs expériences et renforcé leurs capacités à l’occasion du volet intellectuel de Cotonou Comedy FestivaL Roukiata Ouédraogo, comédienne, humoriste, scénariste, a animé pendant deux jours une masterclass axée sur l’art de la prise de parole, des ateliers d’écriture, la créativité, les postures face à un public, la maîtrise du stress etc. Cette masterclass de deux jours a réuni différents profils de femmes. « Mes attentes sont comblées. J’ai donné toutes les techniques acquises pendant mes dix-sept années de carrière. Il y a certaines participantes qui ne pouvaient pas parler et au bout de 2 jours, elles sont montées sur scène. Elles ont fait la restitution et c’était extraordinaire », a confié Roukiata Ouédraogo.

Une rencontre exceptionnelle consacrée à l’humour africain a clôturé dans l’après-midi de ce mardi, le volet intellectuel de Cotonou Comedy Festival. Des artistes du Bénin, du Burkina Faso et d’autres pays ont partagé leurs expériences, leurs parcours et leurs visions du rire comme outil d’expression, de départ et de retour. Parmi les humoristes présents figuraient notamment Cécile Djunga, Certe Mathurin, Giovanni Houansou,, Sam du Barça. L’événement, très attendu, s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, rythmée par des témoignages inspirants en présence du fondateur et directeur du Montreux Comedy Festival, Grégoire Furrer et Conseiller technique aux arts et à la culture du MTCA, Florent Raoul Couao-Zotti.

La créativité et l’innovation au cœur du développement

Le gouvernement béninois place la créativité et l’innovation au cœur du développement. Le Cotonou Comedy Festival vient compléter un ensemble de projets structurants qui repositionnent le Bénin comme destination culturelle majeure. « A travers ce festival, nous affirmons la volonté du Bénin de devenir une plateforme de référence pour la création, l’expression et la professionnalisation des humoristes du continent », a déclaré le Conseiller technique à la culture Florent Raoul Couao-Zotti.

Selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Cotonou Comedy Festival, traduit l’ambition de faire du Bénin un pays où la culture est non seulement célébrée, mais aussi valorisée comme un véritable levier économique. Il est attendu un impact significatif en termes de rayonnement culturel, d’attractivité touristique et de dynamisation de l’économie créative. « Le partenariat avec le Groupe Jokenation témoigne de l’attractivité croissante du Bénin et de la confiance que des acteurs mondiaux accordent à notre écosystème culturel », a affirmé Jean-Michel Abimbola. Le Cotonou Comedy Festival rassemble toutes les catégories sociales autour du rire, du partage et de la convivialité.

Du 5 au 6 décembre 2025, l’Esplanade du Palais des Congrès de Cotonou se transformera en un véritable temple de l’humour avec le Village du Rire. Au programme, plusieurs figures montantes et confirmées de l’humour béninois ainsi que des artistes invités d’Afrique. Chaque soir, de 19 h 30 à 22 h, les festivaliers pourront assister à des projections de sketchs et à des spectacles diffusés sur écran géant.

Akpédjé Ayosso

3 décembre 2025 par ,