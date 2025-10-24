Un vol de dindons conduit à la saisie de 2,2 milllions F de faux billets

Une enquête pour vol d’animaux domestiques a pris une tournure inattendue à Covè. Trois personnes, dont une femme, ont été interpellées, et la police a saisi plus de deux millions de FCFA de faux billets.

A la suite d’une plainte reçue lundi 20 octobre 2025 et « faisant état d’un cas de vol de lapins et de dindons au quartier Yénawa » dans la commune de Covè, la Police républicaine a ouvert une enquête.

« L’enquête menée avec diligence a conduit à l’interpellation d’un coauteur du vol ». Avec sa collaboration, une descente a été effectuée au domicile du cerveau présumé de la bande, « un repris de justice, qui à la vue des forces de l’ordre, a pris la clé des champs abandonnant derrière lui une motocyclette ».

La police a ensuite retrouvé le receleur, également « un repris de justice ».

Lors de la perquisition, la police a saisi « plusieurs animaux domestiques issus de vol, un sac contenant une somme de deux millions deux cent vingt-neuf mille (2.229.000) FCFA de faux billets de banque en coupures de 500F, 1000F, 2000F, 5000F et 10 000F ainsi qu’une machine et des produits entrant dans la fabrication de faux billets de banque ».

Au petit matin du 21 octobre 2025, l’auteur principal, jusque-là en cavale, a été retrouvé et interpellé.

Au total, trois personnes dont une femme ont été arrêtées.

Le receleur et fabricant présumé de faux billets est « toujours activement recherché », précise la Direction générale de la Police républicaine sur son site internet.

