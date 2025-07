Un visionnaire envoûte et soutire près de 19 millions Fcfa à sa propriétaire

Un visionnaire de nationalité nigériane accusé d’avoir envouté sa propriétaire au quartier Sori - Igolo dans la commune d’Ifangni a été déposé en prison jeudi 17 juillet 2025 après sa présentation au parquet du tribunal de Porto-Novo. Le présumé escroc est accusé d’avoir extorqué près de 19 millions FCFA à sa victime à travers de fausses visions et de rituels pour la délivrer de sa maladie.

Insolite à Ifangni. Un locataire dépouille sa propriétaire à travers de méthodes chimériques. Les faits se sont déroulés au quartier Sori-Igolo. La victime qui souffre d’une maladie depuis plusieurs mois était à la recherche de solution. C’est là que son locataire qui vivait depuis plus d’un an dans sa maison va entrer en jeu. Il déclare à sa propriétaire avoir eu des visions sur sa maladie et lui propose une solution miracle. Pour ce fait, il aurait offert des savons à cette dernière, pour sa guérison, a-t-on confié à Libre Express.

Les sources proches de la victime racontent que la propriétaire envoûtée s’est retrouvée dans un état critique après avoir utilisé les différents savons. C’est ainsi que son locataire qui faisait des travaux spirituels pour qu’elle se retrouve, a enclenché des rituels pour soi-disant, racheter l’âme de sa propriétaire qui serait entre la vie et la mort. Par la même occasion, le visionnaire chérubin-séraphin va pousser sa propriétaire à vendre ses biens. Dans son entreprise chimérique, le visionnaire locataire va réussir à lui soutirer près de 49 millions FCFA, selon un élu local proche du dossier à Igolo.

L’argent dépouillé était souvent envoyé sur un compte bancaire logé au Nigeria dont la police s’est saisie pour les enquêtes. Le locataire originaire du Nigéria a été interpellé et placé en garde à vue au Commissariat frontalier d’Igolo. Jeudi 17 juillet 2025, le Woli de nationalité nigériane a été présenté au parquet du tribunal de Porto-Novo. Après son audition, il a été déposé en prison.

