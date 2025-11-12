Un village de vacances Club Med dans 2 ans à Avlékété

Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 12 novembre 2025 en Conseil des minsitres, la construction d’un village de vacances Club Med à Avlékété, dans la commune de Ouidah.

La construction du Club Med à Avlékété s’inscrit dans le cadre des « projets structurants destinés à développer le secteur hôtelier béninois », en vue « d’améliorer l’offre touristique », selon le compte rendu du Conseil des ministres du 12 novembre 2025.

Le futur complexe s’étendra sur environ 25 hectares de littoral. Il comprendra 336 chambres, dont 30 suites de haut standing, ainsi que deux restaurants, quatre piscines, un SPA de marque internationale et un espace bien-être.

Le site disposera aussi de terrains de tennis, de padel et de multisports, sans oublier « les activités nautiques ». « Il s’agit de créer un village haut de gamme avec une offre de restauration de qualité », précise le communiqué officiel.

Le Conseil des ministres a en conséquence « autorisé la contractualisation avec une entreprise qualifiée ». Les travaux devront être conduits « dans un délai de deux ans ».

