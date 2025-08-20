Un vieux livre de Janvier Yahouédéou en vente sur Amazon à plus d’un million CFA

Janvier Yahouédéou figure parmi les pionniers de l’informatique. Il a à son actif plusieurs logiciels informatiques, et plusieurs ouvrages dont l’un édité en 1988, est en vente actuellement sur Amazon.fr à deux mille (2000 €) euro. C’est à dire à un million trois cent onze mille francs ( 1.311.000) FCFA.

Édité et vendu en 1988 à 328FF (50€) soit 32.300 FCFA, le livre de Janvier Yahouédéou intitulé « "Techniques de programmation en C - Les Structures de Données" , a pris une grande valeur en 2025 auprès des développeurs d’applications IA et professionnels de l’informatique. Il est vendu en occasion sur Amazon.com à un million trois cent onze mille francs ( 1.311.000) FCFA à cause de sa rareté sur le marché depuis une quinzaine d’années.

Dans cet ouvrage de 485 pages qu’il a écrit à l’âge de 25ans , l’auteur a développé les techniques de programmation en langage C, de la structuration des données afin de rendre une application intelligente. Les codes sources de plusieurs applications y sont fournis y compris la conception ouet la réalisation d’un interpréteur de langage intelligent.

En clair, il y a 35 ans Janvier Yahouédéou annonçait déjà la conception et la réalisation du noyau d’une Intelligence Artificielle. À ce titre. il fait partie des précurseurs de l’IA dont les compétences sont saluées par la communauté des informaticiens et divers spécialistes des TICS

Pour en savoir plus : voir sur Amazon

https://amzn.eu/d/2KFKViZ

Une série de référence

Cet ouvrage s’inscrit dans une série dédiée aux étudiants et aux développeurs en informatique, intitulée "TECHNIQUES DE PROGRAMMATION EN C", dans laquelle Janvier YAHOUÉDÉOU a publié plusieurs best-sellers aux Éditions Sybex (France) :

• Les Structures de Données (1988)

• Les Communications Série (1989)

• Les Communications en Réseaux (1990)

• Intelligence Artificielle et Bases de Données (1993)

Le langage C, pilier de l’informatique moderne

Le langage C est un langage de bas niveau, offrant une interaction directe avec les ressources matérielles d’un ordinateur (mémoire, processeur, périphériques, etc.).

De nombreux systèmes d’exploitation et logiciels majeurs reposent sur le C, parmi lesquels Microsoft Windows, Unix, ainsi que des applications emblématiques comme Word, Excel, Photoshop, mais aussi des langages comme C++, Python, sans oublier les bases de nombreux navigateurs web et jeux vidéo.

Grâce à sa portabilité, sa rapidité d’exécution et sa proximité avec le matériel, il demeure un langage incontournable pour :

• l’enseignement de la programmation,

• le développement de systèmes embarqués,

• et la création d’applications intelligentes.

Janvier Yahouédéou à travers ses multiples publications fait juste partie des précurseurs de l’IA

