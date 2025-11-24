lundi, 24 novembre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise

Le Prix Nobel James Robinson à Cotonou pour les JSEB 2025


24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024, est déjà à Cotonou dans le cadre des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025. (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

SOGEMA condamnée à verser 2,7 millions FCFA à un prestataire


24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 20 novembre 2025, la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), en liquidation, à verser 2,7 millions de francs (…)  
Journée scientifique de l’économie béninoise ( JSEB) 2025

James Robinson, Prix Nobel 2024 en économie , séjourne à Cotonou


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024 est à Cotonou. Les 27 et 28 novembre 2025, il prendra part aux Journées Scientifiques de (…)  
Escroquerie mystique

Un vendeur de “bouteille magique” interpellé à Allada


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un présumé escroc spécialisé dans la vente d’objets mystiques destinés à la multiplication de l’argent a été interpellé par la police, dimanche 23 novembre 2025, à Allada. (…)  
Institut National de la Statistique et de la Démographie

Collecte des données de la 3e édition de l’enquête sur les conditions (…)


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) informe les populations que la première vague de collecte des données de la troisième édition de (…)  
Renforcement du leadership féminin

Une commandante à la tête du Lycée militaire des jeunes filles


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitingou est désormais dirigé par la commandante, lieutenant de vaisseau-major Silifatou Bouari. Une (…)  
« L’Intelligence Artificielle pour le Développement »

Les Émirats arabes unis octroient 1 milliards de dollars pour l’IA en (…)


24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Les Émirats arabes unis ont annoncé, samedi 22 novembre 2025, au sommet du G20, en Afrique du sud, le lancement de l’initiative « L’Intelligence Artificielle pour le (…)  
AfroPari : la confiance à chaque clic


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une visite sur la plateforme de jeux comprend de nombreuses actions : (…)
Une dizaine d’otages libérés à Kalalé


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au (…)
2 militants LD condamnés à 24 mois avec sursis et 500 000 F d’amende


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Interpellés dans le cadre de l’affaire de fausses procurations liées au (…)
Près de 29 milliards FCFA pour le ministère des Affaires sociales


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ministre des Affaires sociales et la Microfinance Véronique (…)
Le Maroc et le Nigeria se partagent les principaux prix


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 novembre, la cérémonie annuelle des CAF Awards, qui récompense (…)
8,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de (…)
Une tournée de vulgarisation de la Constitution en cours dans les communes


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Au lendemain de la révision de la Constitution adoptée le 15 novembre (…)
La diaspora salue la dynamique démocratique au Bénin


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le mouvement Bénin France Liberté, qui regroupe des militants et (…)
37,9 milliards FCFA pour le Tourisme, la Culture et les Arts en 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère du Tourisme, (…)
5 pièges à éviter dans l’utilisation de l’IA


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par les (…)
Voici les nouvelles mesures fiscales au titre de l’année 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le projet de loi de finances gestion 2026 a été présenté à la (…)
Une femme retrouvée morte après un avortement clandestin


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une jeune femme a été retrouvée morte, ce dimanche 24 novembre 2025, (…)
Délocalisation du marché de Dantokpa, les usagers entre espoir et (…)


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Initiée par le président Patrice Talon depuis 2018, la délocalisation (…)
Le projet du budget 2026 en hausse de 6,6 %


23 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grands axes du projet de loi de finances gestion 2026 ont été (…)
Résultats du test de sélection des assistants en position probatoire


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats définitifs du test de sélection des assistants en (…)
Le Bénin mise sur le programme TAI pour soutenir la GDIZ


23 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Forum Entreprises – Talents Africains à l’International (TAI) s’est (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Des investisseurs américains explorent les potentialités de Dakhla


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Des investisseurs américains ont effectué, mercredi, une visite à (…)
Malades mentaux et mendiants intégrés au CAPAM


23 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministère des affaires sociales et de la microfinance a récupéré ces (…)
Un homme jugé pour escroquerie


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
José Tonato et Luc Gnacadja, candidats aux municipales à Cotonou


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre des infrastructures en charge du cadre de vie et des (…)
La SGDS et la CESYCOTAM s’unissent pour responsabiliser les ‘’zémidjans’’


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 du projet « Top citoyen top sécurité » de la Centrale (…)
1 agresseur arrêté, 2 suspects recherchés


22 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police a annoncé, le 21 novembre, l’arrestation de l’un des (…)
AFG Assurances Bénin distribue plus d’un million FCFA chaque Semaine !


22 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
AFG Assurances Bénin révolutionne l’expérience client en transformant (…)
Des faux billets de FCFA et dollars saisis chez un escroc


22 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une opération conjointe menée dimanche 16 novembre 2025 à Abomey, par (…)
Liste des candidats FCBE aux élections communales et municipales


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé sa liste de (…)
Les candidats UP-R à l’assaut des conseils communaux et municipaux


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’instar des deux autres partis politiques en lice pour les élections (…)
Liste du Bloc républicain pour les élections communales


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bloc républicain (BR), l’une des deux grandes formations politiques (…)
Un malfrat arrêté après un vol à main armée, deux autres en fuite


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la suite d’un braquage perpétré le dimanche 16 novembre 2025, à (…)
