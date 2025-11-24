Un vendeur de “bouteille magique” interpellé à Allada

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise
24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024, est déjà à Cotonou dans le cadre des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025. (…)
Tribunal de commerce de Cotonou
24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 20 novembre 2025, la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), en liquidation, à verser 2,7 millions de francs (…)
Journée scientifique de l’économie béninoise ( JSEB) 2025
24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024 est à Cotonou. Les 27 et 28 novembre 2025, il prendra part aux Journées Scientifiques de (…)
Escroquerie mystique
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Un présumé escroc spécialisé dans la vente d’objets mystiques destinés à la multiplication de l’argent a été interpellé par la police, dimanche 23 novembre 2025, à Allada. (…)
Institut National de la Statistique et de la Démographie
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) informe les populations que la première vague de collecte des données de la troisième édition de (…)
Renforcement du leadership féminin
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitingou est désormais dirigé par la commandante, lieutenant de vaisseau-major Silifatou Bouari.
Une (…)
« L’Intelligence Artificielle pour le Développement »
24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Les Émirats arabes unis ont annoncé, samedi 22 novembre 2025, au sommet du G20, en Afrique du sud, le lancement de l’initiative « L’Intelligence Artificielle pour le (…)
24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une visite sur la plateforme de jeux comprend de nombreuses actions : (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Interpellés dans le cadre de l’affaire de fausses procurations liées au (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La ministre des Affaires sociales et la Microfinance Véronique (…)
24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 novembre, la cérémonie annuelle des CAF Awards, qui récompense (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Au lendemain de la révision de la Constitution adoptée le 15 novembre (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le mouvement Bénin France Liberté, qui regroupe des militants et (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère du Tourisme, (…)
24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par les (…)
