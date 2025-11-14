Un vendeur d’ ‘’œuf d’arc-en-ciel’’ arrêté

Les agents de police de l’arrondissement d’Ahouannonzou, commune d’Allada, ont interpellé mercredi 12 novembre 2025, un homme voulant vendre un ‘’œuf d’arc-en-ciel’’.

La scène aurait pu sortir d’un conte fantastique. Mais elle s’est déroulée mercredi 12 novembre 2025 dans le village d’Adjago, commune d’Allada où la police de l’arrondissement d’Ahouannonzou a interpellé un homme venu vendre un ‘’œuf d’arc-en-ciel’’.

La cible ? Un producteur prospère de vin de palme, connu dans Lon-Agonmey pour son hospitalité légendaire. Quelques jours plus tôt, l’un des escrocs avait appelé le producteur pour louer sa bonté avant de lui proposer d’acheter un mystérieux œuf reçu en héritage et déjà convoité. L‘’œuf d’arc-en-ciel’’ coûterait 15 millions de francs CFA.

Mais la victime n’était pas née de la dernière pluie. Méfiant, il n’a pas cru à l’œuf magique ni à son prétendu vendeur. Il a préféré alerter la police.

L’escroc est tombé dans son propre piège. Interpellé, il a reconnu les faits et admis avoir récemment rejoint une bande d’escrocs d’Adjago.

Les escrocs ne manquent jamais d’imagination. Après les « rats géants blancs » et les « bouteilles à deux goulots », voici donc l’ ’’œuf d’arc-en-ciel’’.

M. M.

