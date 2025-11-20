Un vendeur d’essence de contrebande assassiné

Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément appelé ‘’kpayo’’ a été découvert au petit matin de ce jeudi 20 novembre 2025, à Hèzonho, une localité de la commune de Bohicon, dans le département du Zou.

Découverte macabre à Bohicon. Les populations de Hèzonho (commune de Bohicon) ont retrouvé avec stupéfaction, au petit matin de ce jeudi, le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence gisant dans un bain de sang. La victime selon les témoins, a été la cible d’une attaque perpétrée contre sa personne dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 novembre 2025. Les malfrats après avoir frappé et blessé le jeune homme à coups de machette, l’ont abandonné emportant sur eux ses recettes, une moto Bajaj et plusieurs autres objets.

La Police s’est dépêchée sur les lieux pour le constat. Le corps de la victime est déposé à la morgue, et une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ce crime qui plonge Hèzonho dans l’émoi.

F. A. A.

20 novembre 2025 par ,