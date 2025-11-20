jeudi, 20 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Faits divers à Bohicon

Un vendeur d’essence de contrebande assassiné




Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément appelé ‘’kpayo’’ a été découvert au petit matin de ce jeudi 20 novembre 2025, à Hèzonho, une localité de la commune de Bohicon, dans le département du Zou.

Découverte macabre à Bohicon. Les populations de Hèzonho (commune de Bohicon) ont retrouvé avec stupéfaction, au petit matin de ce jeudi, le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence gisant dans un bain de sang. La victime selon les témoins, a été la cible d’une attaque perpétrée contre sa personne dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 novembre 2025. Les malfrats après avoir frappé et blessé le jeune homme à coups de machette, l’ont abandonné emportant sur eux ses recettes, une moto Bajaj et plusieurs autres objets.
La Police s’est dépêchée sur les lieux pour le constat. Le corps de la victime est déposé à la morgue, et une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ce crime qui plonge Hèzonho dans l’émoi.

F. A. A.

20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




