Un véhicule volé à Ouidah retrouvé à Bohicon

Le commissariat de l’arrondissement d’Avogbana, dans la commune de Bohicon, a conduit une enquête criminelle ayant abouti à l’interpellation de deux individus et à la saisie d’un véhicule déclaré volé dans la commune de Ouidah.

Un véhicule volé à Savi, commune de Ouidah, suite à un vol à main armée retrouvé au quartier Zoungoudo, dans la commune de Bohicon. Dans ce quartier, les habitants ont découvert un artisan en train de repeindre une voiture de marque Toyota Corolla dépourvue de plaque d’immatriculation, dans une brousse. Un fait qui a suscité des soupçons. La Police a ouvert une enquête pour vérifier l’origine du véhicule.

Interpellé, le peintre indique aux enquêteurs que le véhicule lui avait été confié par un mécanicien qu’il a présenté comme son client. Ce dernier, à son tour, a affirmé pouvoir conduire les enquêteurs au propriétaire du véhicule, avant de se soustraire aux investigations et de disparaître.

Face à ces éléments jugés suspects, le commissariat d’Avogbanna a poursuivi les investigations. Avec l’appui des services techniques compétents de l’État, le propriétaire du véhicule a été identifié, mais il est resté injoignable.

Les recherches ont finalement permis d’établir que le véhicule en cours de peinture à Bohicon faisait l’objet d’un avis de recherche émis par le commissariat de Savi, dans la commune de Ouidah. Il était lié à un cas de vol à main armée suivi de l’assassinat de son propriétaire. Le peintre et le mécanicien ont été interpellés et placés en garde à vue. En attendant leur présentation au Procureur de la République, la Police poursuit les investigations afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées.

F. A. A.

9 février 2026 par ,