Un véhicule en feu bloque la circulation à Mènontin

La circulation est bloquée dans l’après-midi de ce mercredi 11 janvier 2023 pour les véhicules quittant les feux tricolores de l’Ecole Primaire Publique de Mènontin dans le 10è arrondissement de Cotonou en direction de l’échangeur de Godomey. Un véhicule a pris feu en pleine circulation sur l’axe.

Circulation bloquée sur l’axe Stade de l’amitié-échangeur de Godomey dans l’après-midi de ce mercredi 11 janvier 2023.

Un véhicule taxi de marque Golf Passat a pris feu aux environs de 15h30 mn sur la route à quelques encablures de la station-service (ex Sonacop).

Le véhicule en direction de Hillacondji (frontière bénino-togolaise) avait à son bord deux passagers en plus du chauffeur.

Selon Célestin Hounkpè, le chauffeur, le véhicule a quitté Sèmè-Podji et l’un des deux passagers a été embarqué à bord à hauteur du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou pour Hillacondji. Mais arrivé à quelques encablures de la station-service Oryx (ex Sonacop), une fumée a commencé à se dégager du capot.

Le chauffeur est descendu pour connaître l’origine de l’incendie. « Lorsque j’ai ouvert le capot, l’essence s’écoulait du carburateur. Les flammes ont embrasé toute la voiture avant même que je ne touche le raccord », explique Célestin Hounkpè, chauffeur du véhicule taxi en feu.

L’incendie a été éteint un peu avant 16 heures par les sapeurs-pompiers.

La circulation en direction de l’échangeur Godomey est restée bloquée pendant des heures par les agents de police intervenus pour réguler le trafic.

Les véhicules sont systématiquement dirigés vers le trafic local à hauteur des feux tricolores stade de l’Amitié-EPP Mènontin.

Le véhicule taxi est endommagé dans l’incendie.

Aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée.

Mais le chauffeur dit avoir perdu son téléphone portable et toutes ses pièces d’état civil ainsi que celles de la voiture dans l’incendie.

Marc MENSAH

11 janvier 2023 par ,