Un véhicule consumé sur l’avenue Steinmetz

Un véhicule a été entièrement consumé dans un incendie dans la soirée de ce lundi 15 septembre 2025, sur l’avenue Steinmetz à Cotonou.

Incendie à Cotonou ce lundi 15 septembre 2025. Un véhicule de marque Ford a été entièrement consumé. Le drame s’est produit aux environs de 20 heures sur l’avenue Steinmetz, au niveau de la pharmacie Vog. Le temps que les sapeurs-pompiers se déploient sur les lieux pour maîtriser les flammes, le véhicule était déjà consumé. Aucun blessé, ni perte en vie humaine n’est à déplorer.

F. A. A.

16 septembre 2025 par ,