Un vaste chantier de réhabilitation des universités publiques lancé

Le gouvernement a donné, ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des ministres, son feu vert à la contractualisation pour la réhabilitation des infrastructures dans plusieurs universités publiques du Bénin.

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC), l’Université de Parakou, l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) notamment le campus de Lokossa, ainsi que l’Université nationale d’Agriculture seront réhabilitées bientôt.

Des travaux sont également prévus à l’École normale supérieure (ENS) de Porto-Novo, l’ENS de Natitingou et à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS).

L’annonce a été faite, le 24 septembre 2025 en Conseil des ministres.

Selon le compte rendu du Conseil, « des dégradations ont été enregistrées sur des infrastructures administratives, pédagogiques et connexes » sur l’ensemble de ces sites.

Le gouvernement justifie cette décision par la nécessité d’« améliorer à terme, les capacités d’accueil » d’offrir aux étudiants « un bon cadre de travail, toutes choses contribuant à améliorer leurs performances ».

Pour garantir une exécution rapide et conforme des travaux, « le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises, à charge pour les ministres concernés de veiller au respect de leurs cahiers des charges ».

25 septembre 2025 par ,