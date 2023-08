Un ultimatum de 8 jours pour retirer les corps sous mains de justice

Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Parakou invite les parents de personnes décédées dont les corps sont placés sous mains de justice et gardés dans les morgues à venir les retirer dans un délai de 8 jours.

« (…) Les parents de personnes décédées dont les corps sont placés sous mains de justice et gardés dans les morgues du Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou-Alibori (CHUD-BA) et à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Parakou (HIA) » sont invités à « venir retirer lesdits corps dans un délai de huit (08) jours à compter de la date du présent communiqué », indique le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Parakou dans un communiqué en date du 28 août 2023.

Le délai de 8 jours passé, précise le procureur Jacques Fiacre Tokpassi Azalo, « il sera procédé à l’inhumation groupée par les services techniques compétents ».

Les corps placés sous mains de justice sont ceux ayant fait objet de procédures judiciaires (personnes abattues lors d’opérations policières ou dont le corps est gardé pour les besoins d’enquête à la suite d’une mort suspecte).

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE

29 août 2023 par