Un tricycle abandonné avec 321 kg de faux médicaments

A Kilibo, la police a saisi plus de 321 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits lors d’une patrouille en zone frontalière.

Un conducteur de tricycle chargé de marchandise a pris la fuite à la vue d’une patrouille de police à Kilibo sur l’axe Agboro Kombon–Okpara.

Le suspect a disparu dans la brousse, profitant de l’obscurité.

La fouille du tricycle a permis de saisir 321,85 kg de produits pharmaceutiques contrefaits.

49 packs de boissons énergisantes de marque « Fearless » ont également été découverts.

