Un trafiquant de faux médicaments arrêté après une infraction routière

Un motocycliste roulant sans casque a brulé les feux tricolores à Porto-Novo ce mardi 10 février 2026. Arrêté et conduit au commissariat, la fouille des bagages qu’il avait sur lui ont révélé une quantité de 180 Kg de faux médicaments.

Un motocycliste roulant à vive allure sur une moto de marque Bajaj a été interpellé ce mardi 10 février 2026 à Porto-Novo. Et ce, pour avoir brulé les feux tricolores. Sans casque, il n’a pas cru devoir s’arrêter lorsque le feu est passé au rouge. L’équipe de contrôle qui veillait au contrôle à quelques mètres a procédé à son interpellation. Ayant vu les hommes en uniforme, il a tenté de fuir avant d’être rattrapé entre le carrefour Iré-Akari et le commissariat du premier arrondissement.

Conduit au commissariat, les fouilles des 5 sacs qu’il avait sur lui a permis de découvrir 180 kg de médicaments contrefaits. Interrogé, le suspect a déclaré que la marchandise provenait de la frontière d’Igolo et devait être livrée au parc Pobè à un apprenti chauffeur chargé de les acheminer vers le marché Dantokpa à Cotonou.

L’enquête ouverte a permis d’interpeller le chauffeur du mini-bus et son apprenti. Ils répondront de leur acte devant les autorités compétentes.

