jeudi, 12 février 2026 -

881 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Porto-Novo

Un trafiquant de faux médicaments arrêté après une infraction routière




Un motocycliste roulant sans casque a brulé les feux tricolores à Porto-Novo ce mardi 10 février 2026. Arrêté et conduit au commissariat, la fouille des bagages qu’il avait sur lui ont révélé une quantité de 180 Kg de faux médicaments.

Un motocycliste roulant à vive allure sur une moto de marque Bajaj a été interpellé ce mardi 10 février 2026 à Porto-Novo. Et ce, pour avoir brulé les feux tricolores. Sans casque, il n’a pas cru devoir s’arrêter lorsque le feu est passé au rouge. L’équipe de contrôle qui veillait au contrôle à quelques mètres a procédé à son interpellation. Ayant vu les hommes en uniforme, il a tenté de fuir avant d’être rattrapé entre le carrefour Iré-Akari et le commissariat du premier arrondissement.
Conduit au commissariat, les fouilles des 5 sacs qu’il avait sur lui a permis de découvrir 180 kg de médicaments contrefaits. Interrogé, le suspect a déclaré que la marchandise provenait de la frontière d’Igolo et devait être livrée au parc Pobè à un apprenti chauffeur chargé de les acheminer vers le marché Dantokpa à Cotonou.
L’enquête ouverte a permis d’interpeller le chauffeur du mini-bus et son apprenti. Ils répondront de leur acte devant les autorités compétentes.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin se dote d’une stratégie à l’horizon 2031


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministère du numérique et de la digitalisation, en partenariat avec (…)
Lire la suite

Talon perd l’un de ses gardes rapprochés


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Boris Maurice AÏWANOU, l’un des gardes rapprochés du chef de l’Etat (…)
Lire la suite

Décès du conseiller communal, Dega Konaté Agossou


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dega Konaté Agossou, conseiller communal à la mairie de Sèmè-Podji est (…)
Lire la suite

Un homme meurt par électrocution à Bohicon


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au quartier Zakpo Adamè Ahito à Bohicon, un homme est mort électrocuté (…)
Lire la suite

Un trafiquant de tête humaine arrêté


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Adjohoué Azéhounholi, une localité de la commune de Covè, dans le (…)
Lire la suite

Un bâtiment parti en fumée à Bohicon ‎


7 février 2026 par Marc Mensah
Un incendie, alimenté par du carburant de contrebande, a entièrement (…)
Lire la suite

Il agresse 2 femmes dans un bar pour boisson impayée et se retrouve en (…)


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Interpellé dans un bar alors qu’il avait consommé sans payer, un (…)
Lire la suite

Un responsable catholique meurt en pleine prédication


2 février 2026 par Marc Mensah
Un responsable du Renouveau charismatique catholique (RCC) du diocèse (…)
Lire la suite

Un éleveur visé par des braqueurs armés à Zoungoudo


31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un éleveur a été attaqué à Zoungoudo, une localité de la commune de (…)
Lire la suite

Des ‘’morguiers’’ risquent 08 ans de prison pour trafic d’organes humains


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq (05) personnes poursuivies dans le dossier des ossements humains (…)
Lire la suite

Théophile N’Dah, ex ministre de l’intérieur est décédé


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration (…)
Lire la suite

Un bâtiment ravagé, d’importants dégâts matériels enregistrés


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’un des bâtiments du Centre hospitalier universitaire départemental (…)
Lire la suite

Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux (…)


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers (…)
Lire la suite

Baisse de pouvoir d’achat des populations, les évêques s’en préoccupent


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
Lire la suite

Un blessé grave dans un accident sur la Route des pêches


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un camion benne s’est renversé ce samedi 03 janvier 2026, sur la route (…)
Lire la suite

Un nouveau-né abandonné dans des toilettes publiques, la mère interpellée


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Maréborou, une localité de la commune de N’dali, dans le département (…)
Lire la suite

Un présumé recruteur de serveuses de bar arrêté pour escroquerie


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mardi 30 décembre 2025, les éléments du commissariat de Godomey, (…)
Lire la suite

Près de 4 milliards F de transferts effectués grâce au programme “GBESSOKÊ”


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires