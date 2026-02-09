Un trafiquant de tête humaine arrêté

A Adjohoué Azéhounholi, une localité de la commune de Covè, dans le département du Zou, deux motocyclistes ont laissé tomber par inadvertance un sac contenant une tête humaine. L’enquête ouverte par la Police a permis d’interpeller le présumé propriétaire, samedi 7 février 2026, au quartier Ahito, dans l’arrondissement de Zogba.

Un présumé trafiquant d’organes humains dans les mailles de la Police à Covè. Le mis en cause selon une source policière, se déplaçait au moyen d’une motocyclette de marque Bajaj avec une autre personne. Arrivée à hauteur de la localité de Adjohoué Azéhounholi non loin du CEG 5, les deux individus laissent tomber par inadvertance un colis contenant une tête humaine.

Selon les témoins, les deux hommes auraient dans un premier temps tenté de récupérer leur macabre fardeau. Mais, « au regard des curieux interloqués qui se regroupaient », ils auraient rapidement renoncé, « faisant contre mauvaise fortune bon cœur » avant de prendre la fuite avec leur engin, abandonnant le colis sur les lieux.

L’enquête a permis de localiser le présumé propriétaire dans un cabaret du quartier Ahito, dans l’arrondissement de Zogba. Interrogé sur la provenance du colis, il a d’abord clamé son innocence avec véhémence déclarant qu’il « n’a pas fait tomber une tête humaine de sa moto » ; alors même que les enquêteurs ne lui ont pas parlé de la nature du colis ».

Placé en garde à vue, il répondra de ses actes devant les autorités compétentes. Les investigations se poursuivent pour identifier ses complices.

F. A. A.

9 février 2026 par ,