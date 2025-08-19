Un trafiquant arrêté avec près de 800 cartons de Tramadol

Les éléments du commissariat de Police de Malanville ont interpellé un individu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 2025. Le mis en cause transportait un sac contenant des cartons de tramadol.

Dans le cadre de ses opérations de lutte contre le trafic de produits illicites, la Police a interpellé un individu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 2025, à la gare routière de Malanville. Il s’agit d’un voyageur à bord d’un bus en provenance de Parakou. Il avait en sa possession, deux grands sacs de voyage. La fouille des deux sacs a permis de découvrir et de saisir 790 cartons de Tramadol.

Interrogé sur l’origine et la destination de ces produits prohibés, il confie les transporter pour le compte d’un de ses contacts résidant à Malanville. Les produits selon la Police, sont mis en consigne à la disposition du Procureur de la République.

L’enquête ouverte après l’interpellation du voyageur suspect se poursuit.

F. A. A.

19 août 2025 par ,