Un tournoi national de pétanque pour célébrer les 65 ans du Bénin

La grande finale du tournoi national de pétanque organisée à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin aura lieu, les 2 et 3 août 2025.

Organisé dans un esprit de convivialité et de compétition, le tournoi national de pétanque regroupe les meilleurs tireurs et pointeurs du territoire national. Les sélections dans les 12 départements du Bénin ont démarré depuis le 1er juillet dans les catégories : hommes, mixtes et juniors.

La grande finale est prévue pour les 2 et 3 août à Cotonou sur l’esplanade de l’Amazone. Elle sera diffusée en direct sur la chaine de télévision nationale. Plus qu’un simple tournoi, elle se veut une véritable fête populaire : animations, restauration, espaces de découverte ponctueront l’événement, dans une ambiance festive et bon enfant.

21 juillet 2025