Un tourneur condamné à 10 ans de prison pour viol

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), a condamné un tourneur de 30 ans pour viol sur une mineure. Les faits se sont déroulés à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi,.

La CRIET condamne un homme à une peine de 10 ans de prison ferme pour viol sur mineure. Lekoyè Inoussa, accusé dans la procédure judiciaire, est âgé de 30 ans. Il exerce une activité de tourneur. Le mercredi 12 juin 2023 aux environs de 12 heures, il rend visite à son ami, l’oncle paternel de la victime, une mineure âgée de 11 ans. Ayant constaté l’absence de son ami, il en profite pour imposer à la victime seule à la maison, des rapports sexuels.

Selon une publication de l’Institut National de la Femme (INF), le présumé violeur a été jugé par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Le 8 mai 2024, Lékoyè Inoussa est condamné à 10 ans de prison ferme, au payement de 1 million de FCFA d’amende, 1 million de dommages et intérêts pour la victime, et le franc symbolique pour l’INF.

En appel à cette décision, le 29 janvier 2025, la CRIET retient l’infraction d’atteinte sur mineure de 11 ans et confirme la peine de 10 ans de prison ferme.

Marina HOUENOU (Stag)

10 octobre 2025 par ,