Un terroriste tué ce jeudi à Porga

Les forces de défense et de sécurité ont neutralisé au petit matin de ce jeudi 09 novembre 2023, un individu membre de groupe armé. Il serait en repérage pour son groupe.

L’armée veille au grain en ce qui concerne la sécurité des populations dans le Nord-Bénin. Et ce grâce à l’opération Mirador, lancée depuis quelques mois, et qui a permis de neutraliser plusieurs individus de groupes armés non identifiés. Du matériel abandonné par l’ennemi a été également saisi au cours de ces interventions.

Ces dernières semaines, les localités de Kompa, Boifo et Karani du côté des frontières du Niger et du Burkina Faso, ont été la cible de plusieurs interventions au cours desquelles plusieurs individus de groupes armés ont été neutralisés. La dernière en date, est celle de ce jeudi 09 novembre 2023, au cours de laquelle un membre de groupe armé en repérage a été pris, et mis hors de tout état de nuire.

