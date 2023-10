Un terroriste arrêté grâce aux services de sécurité marocains

Un individu qui planifiait des attentats terroristes en territoire allemand vient d’être arrêté grâce aux services de sécurité marocains.

Un attentat terroriste vient d’être déjoué en Allemagne. Il s’agit d’un ressortissant germano-égyptien, qui planifiait des attentats terroristes en Allemagne, dont une attaque au camion-bélier. Le présumé terroriste a été identifié et neutralisé grâce à des alertes et des informations précises fournies par les services de la DGST du Maroc.

C’est une nouvelle prouesse pour la DGST qui continue d’exceller, aussi bien au Maroc qu’à l’extérieur du Royaume. Le mardi 24 octobre, grâce à la collaboration des services de sécurité marocains, la police d’Essen, en Allemagne, a réussi à neutraliser un dangereux terroriste.

Nommé Tarik S.S., âgé de 29 ans et résidant à Duisbourg, il s’agit d’un ancien combattant au sein de l’organisation terroriste Daech en Syrie et en Irak. Cet individu avait élaboré des projets terroristes visant à être exécutés en Allemagne. Il s’agit entre autres d’une attaque avec un camion-bélier.

Les services de sécurité marocains ont, tout au long des mois de septembre et d’octobre 2023, averti leurs homologues allemands de cet acte terroriste en leur fournissant des informations personnelles, des photographies et les coordonnées de ce ressortissant germano-égyptien.

Cet exploit montre une fois encore que les services marocains continuent de jouer un important rôle dans la lutte mondiale contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

26 octobre 2023 par