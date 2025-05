Un taxi-moto tué dans un accident à Houéyogbé

A Sè, une localité de la commune de Houéyogbé, dans le département du Mono, un taxi-moto communément appelé zémidjan a été tué le samedi 10 mai 2025 dans un grave accident de circulation.

Un taxi-moto finit sa course sous les roues d’un camion alors qu’il voulait traverser la voie en sortant du marché de Sè. Le drame a lieu samedi 10 mai 2025. Selon les témoins, l’excès de vitesse du taxi-moto serait la cause de cet accident qui lui a été fatal. Toutes les tentatives pour freiner et maitriser la moto furent vaines, et il se fait malheureusement écraser par le camion qui venait dans le sens opposé.

Alertés, la police et les sapeurs-pompiers se sont présentés pour les constats d’usage.

