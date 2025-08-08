Un taxi-moto se donne la mort par pendaison

Ce mercredi 6 août 2025 au quartier Ganou à Parakou, le corps sans vie d’un taxi-moto a été découvert mort pendu.

Découverte macabre à Parakou. Un taxi-moto a été retrouvé mort pendu dans sa chambre au quartier Ganou. Le corps sans vie a été découvert ce mercredi 6 août 2025.

La police et un médecin légiste se sont dépêchés sur les lieux pour les constats.

Les raisons ayant conduit le jeune homme à écourter son séjour sur terre ne sont pas encore connues. Des sources locales renseignent qu’à la veille de sa mort, il a envoyé des messages d’adieux à ses proches.

Une enquête devrait être ouverte.

F. A. A.

