Un taxi-moto se donne la mort par pendaison

Découverte macabre à Parakou. Un taxi-moto a été retrouvé mort pendu dans sa chambre au quartier Ganou. Le corps sans vie a été découvert ce mercredi 6 août 2025.
La police et un médecin légiste se sont dépêchés sur les lieux pour les constats.
Les raisons ayant conduit le jeune homme à écourter son séjour sur terre ne sont pas encore connues. Des sources locales renseignent qu’à la veille de sa mort, il a envoyé des messages d’adieux à ses proches.
Une enquête devrait être ouverte.
