Un taxi-moto et un féticheur condamnés à 10 ans de prison pour empoisonnement

Les travaux de la première session criminelle de l’année 2023 du tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa ont démarré ce lundi 30 octobre 2023. Au nombre des dossiers au rôle de ladite session, figure une affaire de charlatanisme et d’empoisonnement impliquant un féticheur et un conducteur de taxi-moto communément appelé ’zemidjan". Les deux accusés ont été condamnés à une peine de 10 ans de réclusion criminelle.

Selon les faits qui remontent en 2019, un jeune mécanicien âgé de 26 ans, a sollicité l’aide du conducteur de taxi-moto pour l’amener au marché de Hlassamè acheter une serrure pour la réparation de sa porte entre temps gatée.

En cours de route, le zemidjan au lieu d’amener le jeune mécanicien au marché de Hlassamè, le conduisit chez un vieux féticheur âgé de 75 ans. Aussitôt sur les lieux, le vieil homme accuse le jeune mécanicien d’avoir arraché sa sœur au taxi-moto, et de la marier à un autre homme. Ce qu’il n’a pas reconnu. Soutenu par le zem, ils l’obligent, avec des incantations, à consommer une poudre et un verre de sodabi posé sur un fétiche appelé "kinninsi". Le jeune homme après avoir consommé les produits, a commencé par sentir des malaises au niveau du ventre. Admis quelques jours plus tard à l’hôpital de Klouékanmey, il subit une opération chirurgicale au terme de laquelle son intestin grêle fut sectionné.

Le zemidjan et le féticheur arrêtées et placés sous mandat de dépôt ont comparu ce lundi 30 octobre. A la barre, ils n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge.

Le ministère public dans ses réquisitions demande au tribunal de les condamner à 15 ans de prison ferme. Le juge dans son verdict les acquitte des chefs d’accusation de charlatanisme, et retient contre eux, les accusations d’empoisonnement, et les condamne ensuite, à 10 ans de réclusion criminelle.

En détention provisoire depuis plusieurs mois, ils retournent en prison purger leur peine.

