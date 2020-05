La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé les résultats des élections communales dans la nuit de ce mercredi 20 mai 2020. Le taux de participation est de 49, 14 %.

Selon la CENA, sur les 5.190.235 inscrits sur la liste électorale permanente informatisée, 2.550.385 ont voté ce dimanche 17 mai 2020 dans le cadre des élections communales et municipales. Ce qui fait un taux de participation de 49, 14 %.

Parmi les 5 partis en lice, seuls 3 ont pu franchit la barre des 10 % des suffrages exprimés. Il s’agit de l’UP avec 39, 97 %, BR 37, 38 % et FCBE 14, 98 %.

Le PRD et l’UDBN ne récoltent respectivement que 136.593 voix et 54.066 voix, soit 5, 49 % et 2, 17 %.

Le taux de participation aux dernières élections, les législatives de 2019 marquées par l’absence des partis de l’opposition, était de 27, 12%.

21 mai 2020