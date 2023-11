Un système électronique pour faciliter la gestion du fret routier

Le Bénin se dote d’un système électronique de gestion du fret routier. Cette plateforme digitale sera lancée mardi 14 novembre 2023.

L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) procèdera au lancement de la plateforme digitale "Système électronique de Gestion du Fret Routier" (SYGFR), mardi 14 novembre 2023 à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Le SYGFR vise à faciliter la délivrance des autorisations de transport et cartes de transport aux transporteurs professionnels, l’émission de la lettre de voiture pour tout fret en provenance du Port Autonome de Cotonou et autres centres générateurs de fret sur le territoire national.

Le premier module du SYGFR qui sera lancé, mardi 14 novembre prochain, permettra aux acteurs du transport de marchandises une gestion aisée de l’offre de transport.

Le lancement fait suite à des sessions de formation, de sensibilisation et d’informations des acteurs et des points focaux communaux de l’ANaTT sur toute l’étendue du territoire national.

Le SYGFR, c’est trois (3) modules, que sont : la gestion de l’offre de transport ; la gestion de l’offre de fret ; la gestion des statistiques et tableaux de bord, outil Business intelligente.

