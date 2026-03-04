Un système de vidéoprotection dans 5 villes et aux frontières

Réuni en séance hebdomadaire ce mercredi 4 mars 2026, le Conseil des ministres a décidé de la mise en place d’un système de vidéoprotection dans cinq villes ainsi que dans certaines localités frontalières de la République du Bénin.

Le Bénin est sur le point de déployer la vidéoprotection à des fins de sécurité dans plusieurs villes. Selon le Conseil des ministres, l’objectif est de favoriser entre autres une surveillance en temps réel des grandes villes, une meilleur sécurisation des infrastructures critiques, une prévention des actes criminels, une meilleure gestion des libertés publiques, un renforcement de la protection des personnes et des biens et une plus grande efficacité dans la conduite des enquêtes judiciaires.

Le dispositif, informe la même source, apportera une plus-value aux Forces de sécurité dans leur mission de maintien de la paix, de la quiétude et de la tranquillité publique.

Le gouvernement a opté pour une implémentation progressive du système. La première phase concernera des points stratégiques de certaines villes ainsi que des zones frontalières.

Cette approche progressive permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif avant son extension éventuelle à d’autres localités du pays.

Au titre des résultats escomptés il y a la vidéoverbalisation, la proactivité dans la réduction des risques de catastrophe et un meilleur contrôle des flux transfrontaliers.

