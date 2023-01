Un système de traitement des eaux usées domestiques bientôt à Ganvié

En Conseil des ministres ce mercredi 18 janvier 2023, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec les entreprises qualifiées pour le suivi et l’exécution des travaux de construction du système de traitement des eaux usées domestiques à Ganvié.

Dans le but d’améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement à Ganvié, le gouvernement béninois a décidé de construire un système d’épuration des eaux usées domestiques. C’est dans le cadre du projet " Réinventer la cité lacustre de Ganvié. « A cet effet, des études ont déjà été entièrement réalisées et la prochaine étape consistera en la réalisation des différentes composantes de l’ouvrage tenant compte des prescriptions techniques », informe le Conseil des ministres.

Tenant compte de la particularité du milieu récepteur du projet et de la complexité de l’infrastructure, le gouvernement a décidé de commettre une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour le suivi et le contrôle des travaux aux fins de leur réalisation en conformité avec les prescriptions architecturale, technique et environnementale. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec les entreprises qualifiées qui ont été sélectionnées.

Akpédjé Ayosso

