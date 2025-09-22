lundi, 22 septembre 2025 -

997 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Ouvrages d’art

Un symbole de la ville de Ouidah démoli




L’ouvrage ornemental qu’on appelait « la Porte d’entrée » de la ville de Ouidah a été démoli.

Situé à Vassého, le monument signalant l’entrée de la ville de Ouidah a été démoli dans la semaine du 15 septembre 2025.

Il représentait pour beaucoup une sorte de porte de bienvenue, un repère visuel. Pourquoi a-t-elle été démolie ? Était-ce une décision municipale, un projet urbain ? Les citoyens se demandent si le monument va-t-il être remplacé ? Pour l’heure, aucun communiqué officiel n’a été publié pour donner une explication claire.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




L’INF recrute un chef de pôle des antennes départementales et points focaux


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Afin de renforcer de sa proximité avec les populations, l’Institut (…)
Lire la suite

Un atelier de formation des journalistes s’ouvre lundi à Cotonou


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un atelier de formation des journalistes s’ouvre le lundi 22 septembre (…)
Lire la suite

Le Comité interparlementaire de l’UEMOA en conclave à Cotonou


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Cotonou, la capitale économique du Bénin a abrité les travaux de la 38e (…)
Lire la suite

Paris pour tous. Révélez-vous ! La formule du succès


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Choisissez votre style. Votre stratégie idéale. Votre propre rythme. (…)
Lire la suite

Un dialogue régional à Cotonou pour repenser la paix dans le Golfe de (…)


18 septembre 2025 par Marc Mensah
‎ Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en (…)
Lire la suite

Cotonou abrite un Dialogue régional sur les architectures de paix, les (…)


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Face à la montée des menaces transnationales dans le Golfe de Guinée, (…)
Lire la suite

Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Lire la suite

11 nouveaux hôpitaux pour des pôles de soins spécialisés dans 9 villes


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, mercredi 17 septembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les décisions prises en Conseil des ministres


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a tenu mercredi 17 septembre 2025, la session ordinaire (…)
Lire la suite

La gratuite du CIP et de l’acte de naissance prorogée au 19 septembre


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations au Bénin ont encore la possibilité de se faire délivrer (…)
Lire la suite

Candidats à la présidentielle 2026, voici les impôts à payer


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin (…)
Lire la suite

Rufino d’Almeida boucle la boucle à la CENA


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de franchir (…)
Lire la suite

La nouvelle loi organique sur la Cour constitutionnelle promulguée


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a promulgué, le 25 juillet 2025, la nouvelle (…)
Lire la suite

Deux gagnants du Quinté+ reçoivent près de 30 millions F de la LNB


12 septembre 2025 par Marc Mensah
La Loterie Nationale du Bénin (LNB.SA) a encore tenu ses promesses en (…)
Lire la suite

Voici comment se faire enrôler au RAVIP


12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) continue de (…)
Lire la suite

Adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…)


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a adopté des Schémas directeurs d’aménagement (…)
Lire la suite

42 % du Budget 2026 consacrés au social


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de Loi de finances, gestion 2026, transmis à l’Assemblée, ce (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 10 SEPT. 2025


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 10 septembre 2025, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires