Un symbole de la ville de Ouidah démoli

L’ouvrage ornemental qu’on appelait « la Porte d’entrée » de la ville de Ouidah a été démoli.

Situé à Vassého, le monument signalant l’entrée de la ville de Ouidah a été démoli dans la semaine du 15 septembre 2025.

Il représentait pour beaucoup une sorte de porte de bienvenue, un repère visuel. Pourquoi a-t-elle été démolie ? Était-ce une décision municipale, un projet urbain ? Les citoyens se demandent si le monument va-t-il être remplacé ? Pour l’heure, aucun communiqué officiel n’a été publié pour donner une explication claire.

