Un surveillant chef de prison cité dans une affaire d’escroquerie

Un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en garde à vue, vendredi 2 janvier 2026 pour une présumée affaire d’escroquerie.

Cité dans une affaire d’escroquerie à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi, un brigadier-major de police est en garde à vue sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

Selon Bip Radio, il s’agit d’un surveillant chef de l’établissement pénitentiaire. Il aurait escroqué 240 000 FCFA à un détenu. Le policier ne reconnait pas les faits. Les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités.

A.A.A

5 janvier 2026