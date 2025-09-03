Un stade départemental de type omnisports pour Parakou

La ville de Parakou, dans le département de Borgou sera bientôt dotée d’un stade départemental de type omnisports. La décision a été prise ce mercredi 3 septembre 2025, en Conseil des ministres.

Nouvelle infrastructure sportive pour Parakou. Un stade départemental de type omnisports sera bientôt construit. C’est l’une des décisions prises ce mercredi 3 septembre 2025, en Conseil des ministres. Le projet à réaliser selon le communiqué du gouvernement, intègre entre autres le terrain de football principal en gazon synthétique de qualité FIFA Quality Pro et la piste d’athlétisme, les terrains de handball, de basketball, de volley-ball et de tennis avec un revêtement composite souple sol sportif ; de même que les tribunes, le local technique, la plateforme camera, le château d’eau et le forage.

