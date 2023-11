Un spectacle de culte Zangbéto vire au drame à Glo

Ce jeudi 02 novembre 2023 à Mihounblo, une localité de l’arrondissement de Glo-Djigbé centre, dans la commune d’Abomey-Calavi, un mort et deux blessés ont été enregistrés au cours d’une bagarre survenue lors d’un spectacle de culte zangbéto.

Bagarre entre jeunes lors d’un spectacle de zangbéto ce jeudi 02 novembre 2023 à Mihounblo, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le bilan d’après nos sources, fait état d’un mort et de deux blessés conduits à l’hôpital pour des soins. Les victimes seraient de jeunes gens conviés à suivre me spectacle.

Le jeune homme auteur du meurtre, aurait été sermonné il y a quelques jours, par des responsables du culte ; et ce, en raison des déviances observées à son niveau. Très remonté après les reproches qu’on lui a fait, il s’en est pris à trois jeunes conviés à suivre le spectacle ce jeudi 02 novembre. Nos sources renseignent qu’il a blessé deux jeunes avec une lame, et poignardé un autre. Le motif réel de ses agissements reste encore flou. Les deux blessés sont conduits à l’hôpital pour des soins. Alertée, la police s’est rendue sur les lieux pour les constats d’usage. Le jeune homme auteur du meurtre après son forfait, a pris la clé des champs. Il est actuellement recherché.

