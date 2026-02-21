samedi, 21 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Nigeria Day

Un spectacle 100% nigérian sur le FInAB ce samedi au Family Beach




Après son ouverture officielle ce vendredi 20 février 2026, le Festival international des arts du Bénin (FInAB), accueille ce samedi 21 février, le Nigeria Day, l’une des innovations contenues dans cette nouvelle édition.

Le Nigéria est à l’honneur ce samedi 21 février 2026 sur le FInAB, à travers le Nigeria Day. Cette journée dédiée à la célébration de la coopération économique et culturelle entre le Bénin et le Nigéria, permettra de découvrir la richesse culturelle du voisin de l’Est.
En cours depuis 14h au Family Beach de Cotonou, situé derrière la direction générale de MTN Bénin, elle va offrir un spectacle vibrant jusqu’à X heure. Sont annoncées sur scènes, des artistes nigérians tels que Mayowa Afolabi, le duo Bracket, J. Martins, Spicy Baby, et d’autres têtes.
En plus des prestations Afrobeat, highlife et autres sonorités, les festivaliers et le public de Cotonou et environs auront l’occasion de découvrir les mets et boissons nigérians.
Le ticket donnant droit au Family Beach est vendu à 1000 francs CFA pour un show époustouflant.

F. A. A.

21 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




