Un spectacle 100% nigérian sur le FInAB ce samedi au Family Beach

Après son ouverture officielle ce vendredi 20 février 2026, le Festival international des arts du Bénin (FInAB), accueille ce samedi 21 février, le Nigeria Day, l’une des innovations contenues dans cette nouvelle édition.

Le Nigéria est à l’honneur ce samedi 21 février 2026 sur le FInAB, à travers le Nigeria Day. Cette journée dédiée à la célébration de la coopération économique et culturelle entre le Bénin et le Nigéria, permettra de découvrir la richesse culturelle du voisin de l’Est.

En cours depuis 14h au Family Beach de Cotonou, situé derrière la direction générale de MTN Bénin, elle va offrir un spectacle vibrant jusqu’à X heure. Sont annoncées sur scènes, des artistes nigérians tels que Mayowa Afolabi, le duo Bracket, J. Martins, Spicy Baby, et d’autres têtes.

En plus des prestations Afrobeat, highlife et autres sonorités, les festivaliers et le public de Cotonou et environs auront l’occasion de découvrir les mets et boissons nigérians.

Le ticket donnant droit au Family Beach est vendu à 1000 francs CFA pour un show époustouflant.

F. A. A.

21 février 2026 par ,