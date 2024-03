Un soldat poursuivi pour avoir protégé un présumé terroriste

Un militaire béninois du service de renseignements a comparu jeudi 07 mars 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). On reproche à l’homme en uniforme d’avoir protégé un présumé terroriste à Karimama, dans le département de l’Alibori, contre de l’argent.

Un militaire en service à Karimama dans le cadre de sa mission de renseignements est accusé d’avoir demandé la somme de 01 million de francs CFA à un éleveur, présumé terroriste afin de le protéger. La CRIET a examiné le dossier ce jeudi 07 mars 2024. Un chef de village et un éleveur sont également poursuivis pour « dénonciation calomnieuse ». L’agent de renseignement quant à lui est poursuivi pour abus de fonction.

A la barre ce jeudi 7 mars, l’homme en uniforme a rejeté les accusations portées sur sa personne. Il déclare n’avoir pas pris de l’argent pour quoi que ce soit ; et se serait juste consacré à sa mission. Celle de se renseigner sur la présence des terroristes dans la localité. Mais il sera confondu dans ses déclarations par le chef du village. Ce dernier a déclaré devant la Cour que l’éleveur en cause dans l’affaire l’aurait informé de ce que le militaire lui a pris une somme de 400.000 francs CFA.

Le juge après cette audience, a renvoyé le dossier au 21 mars 2024 pour les réquisitions et les plaidoiries.

