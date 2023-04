Un séminaire sur la fiscalité s’ouvre à Cotonou

Un séminaire sur la fiscalité s’est ouvert ce mardi 18 avril 2023 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. C’est la 2e édition organisée par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) et la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) en partenariat avec la direction générale des Impôts sur le thème : Engagement mutuel pour une fiscalité de développement. Les participants aborderont entre autres le règlement à l’amiable des différends fiscaux, l’engagement de Bénin Control pour le création et la promotion d’un écosystème douanier performant, les attentes du secteur privé en matière fiscale etc. Le séminaire prend fin le 20 avril prochain. Nous y reviendrons.

