Un séminaire gouvernemental après la rencontre entre l’Exécutif et élus communaux

Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont tenu ce vendredi 13 juin 2025, un séminaire consacré à l’évaluation de la réforme dans le secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale, deux ans après sa mise en œuvre. Cette rencontre a réuni l’ensemble des maires et des secrétaires exécutifs (SE) des 77 communes du Bénin.

La réforme de la décentralisation évaluée au cours d’un séminaire ce vendredi 13 juin 2025. Intervenant à cette occasion, le chef de l’Etat Patrice Talon s’est dit très satisfait par la tenue de ce premier séminaire, la qualité des échanges, et des discussions franches et conviviales qui ont prévalu.

« Tout ce qui a été dit a été bien noté et que dans le courant de la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental sera tenu pour évoquer en détail tout ce qui a été exprimé par les élus », a-t-il rassuré. Patrice Talon espère que « le Bénin va définitivement instaurer de telles rencontres de sorte que périodiquement, le président de la République, celui d’aujourd’hui ou celui de demain, accompagné des ministres, ceux d’aujourd’hui ou de demain, tiendront donc avec les élus d’aujourd’hui et ceux de demain, pour parfaire notre action commune ».

D’après lui, la responsabilité de changer le « destin commun » de tous les Béninois étant l’affaire de tous, il estime pour sa part qu’il n’y a pas de compétition entre un président de la République, ses ministres et les maires, quelle que soit leur tendance politique.

« Je n’aurai plus l’occasion d’avoir une telle rencontre avant de passer la main »

Se référant au chemin parcouru ces 9 dernières années, et les différentes réalisations sous sa gouvernance, Patrice Talon estime qu’il est « facile de se développer ». « Développer est facile, mais développer met du temps aussi. Et c’est notre impatience qui des fois, fait la différence entre nous », a souligné le président de la République fier du changement de mentalité des gouvernants qui d’après lui, sont de plus en plus de bonne qualité, les uns les autres.

« Je crois que je n’aurai plus l’occasion d’avoir une telle rencontre avant de passer la main », a déclaré Patrice Talon (dont le mandat s’achève dans quelques mois) exhortant les élus communaux et municipaux à percevoir ses propos dans leur sincérité et dans leur solennité.

F. A. A.

14 juin 2025 par ,