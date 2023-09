Un séisme fait des centaines de morts au Maroc

Un séisme a occasionné des centaines de morts dans la nuit du vendredi au samedi 9 septembre 2023 dans plusieurs villes du Maroc.

Des morts et des dégâts au Maroc après un tremblement de terre. Selon un nouveau bilan provisoire, le séisme a entraîné la mort de 820 personnes dans les provinces et communes d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant. 672 personnes ont été blessées et hospitalisées. Le bilan précédent faisait état d’au moins 632 morts.

Selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat, le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter. La province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech a été identifiée comme l’épicentre du séisme.

Le bilan pourrait s’alourdir compte tenu de l’ampleur des dégâts.

Selon les informations, c’est le plus puissant séisme enregistré au Maroc.

A.A.A

9 septembre 2023 par ,