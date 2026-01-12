Un scrutin apaisé avec une participation plus marquée aux législatives

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Législatives 2026
12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a commencé, lundi 12 janvier 2026, la réception des cantines électorales issues des législatives du 11 janvier 2026.
130 cantines sur les 671 (…)
Lire la suite
Élections législatives et communales au Bénin
12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) a dressé, lundi 12 janvier 2026, un bilan globalement positif du double scrutin législatif et (…)
Lire la suite
Agence Judiciaire de l’Etat
12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dans deux communiqués officiels publiés ce 12 janvier 2026, l’Agent Judiciaire de l’Etat, Gilbert Ulrich Togbonon, invite de toute urgence une soixantaine de personnes à (…)
Lire la suite
Elections législatives et communales de 2026
12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a indiqué que les résultats des élections communales et législatives du 11 janvier seront rendus publics au plus tard le jeudi 15 janvier. (…)
Lire la suite
Tribunal de commerce de Cotonou
12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier 2026 dans une affaire opposant, un emprunteur et sa caution d’une part, à la société Bénin Micro (…)
Lire la suite
Adjudication réussie
12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin a levé 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UMOA à l’issue d’une adjudication de Bons et Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT), (…)
Lire la suite
Retour de la délégation béninoise
12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Retour compliqué pour des supporters béninois après la CAN 2025 au Maroc !
Une partie de la délégation béninoise ayant pris part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le vote ne se terminera pas ce dimanche 11 janvier 2025 dans tous les (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les citoyens peuvent désormais mettre à jour leur numéro de téléphone (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Premier Président du Renouveau Démocratique, Nicéphore Dieudonné (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et son épouse ont voté comme à (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Ce dimanche 11 janvier 2026, se tient sur toute l’étendue du territoire (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 (…)
Lire la suite
11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans (…)
Lire la suite