lundi, 12 janvier 2026 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Législatives 2026

130 cantines électorales sur 671 déjà à la Cour constitutionnelle


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a commencé, lundi 12 janvier 2026, la réception des cantines électorales issues des législatives du 11 janvier 2026. 130 cantines sur les 671 (…)  
Élections législatives et communales au Bénin

Un scrutin apaisé avec une participation plus marquée aux législatives


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) a dressé, lundi 12 janvier 2026, un bilan globalement positif du double scrutin législatif et (…)  
Agence Judiciaire de l’Etat

L’AJE convoque 60 citoyens à son antenne de Porto-Novo


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans deux communiqués officiels publiés ce 12 janvier 2026, l’Agent Judiciaire de l’Etat, Gilbert Ulrich Togbonon, invite de toute urgence une soixantaine de personnes à (…)  
Elections législatives et communales de 2026

La Cour constitutionnelle annonce les résultats du scrutin pour le 15 (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a indiqué que les résultats des élections communales et législatives du 11 janvier seront rendus publics au plus tard le jeudi 15 janvier. (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

Bénin Micro Finance SA condamnée à payer 2 millions FCFA pour saisie (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier 2026 dans une affaire opposant, un emprunteur et sa caution d’une part, à la société Bénin Micro (…)  
Adjudication réussie

Le Bénin séduit les investisseurs régionaux


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a levé 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UMOA à l’issue d’une adjudication de Bons et Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT), (…)  
Retour de la délégation béninoise

Des supporters rentrés à Cotonou sans bagages après la CAN


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Retour compliqué pour des supporters béninois après la CAN 2025 au Maroc ! Une partie de la délégation béninoise ayant pris part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)  
Des Observateurs appellent à la sécurisation du dépouillement nocturne


11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (…)
Des bureaux de vote ouverts jusqu’à lundi


11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le vote ne se terminera pas ce dimanche 11 janvier 2025 dans tous les (…)
L’ANIP simplifie la mise à jour des numéros de téléphone


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les citoyens peuvent désormais mettre à jour leur numéro de téléphone (…)
Les propos de Nicephore Soglo après son vote ce dimanche


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Premier Président du Renouveau Démocratique, Nicéphore Dieudonné (…)
Des Observateurs dressent un premier bilan du déroulement du vote


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche (…)
Talon et son épouse accomplissent leur devoir civique


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et son épouse ont voté comme à (…)
Aurélie Zoumarou accomplit son devoir civique et lance un appel aux (…)


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé (…)
Retard de démarrage dans plusieurs centres de vote à Womey


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce dimanche 11 janvier 2026, se tient sur toute l’étendue du territoire (…)
Démarrage progressif du vote dans l’Atlantique


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 (…)
Louis Vlavonou invite à une participation massive au scrutin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans (…)
Démarrage des opérations de vote au Bénin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les élections communales et législatives se tiennent ce dimanche 11 (…)
Les frontières béninoises restent ouvertes ce 11 janvier, jour du scrutin


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La tenue des élections législatives et communales ce dimanche 11 (…)
Saca Lafia lance officiellement les opérations électorales


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), (…)
Voici la signification de Losso-Sa, le signe géomancique révélé au (…)


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
7 millions d’électeurs attendus, plus de 17 000 postes


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dimanche 11 janvier, plus de sept millions d’électeurs sont appelés aux (…)
Voici pourquoi le Bénin ouvre sa nationalité aux Afro-descendants ‎


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean Michel (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
En images, les temps forts du Tofâ 2026


10 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice (…)
2026, année de prospérité au Bénin


10 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur (…)
Ce qu’il faut savoir sur les restrictions le jour du vote


10 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le (…)
Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence (…)
La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days


9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), (…)
Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, (…)
La CENA déploie matériel électoral sur le terrain


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et (…)
Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux (…)


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers (…)
Une représentation féminine encore marginale hors quota légal


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière (…)
Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
Baisse de pouvoir d’achat des populations, les évêques s’en préoccupent


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
