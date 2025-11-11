Un ressortissant nigérien jugé pour outrage au Président Talon

Un ressortissant nigérien a été jugé, ce mardi 11 novembre 2025, lors de l’audience de la première chambre correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le prévenu est poursuivi pour avoir proféré des paroles malveillantes à l’endroit du chef de l’Etat Patrice Talon, du fait de la situation de fermeture des frontières qui perdure encore entre le Bénin et le Niger.

Confronté à des difficultés de circuler sur la frontière entre le Bénin et le Niger, un ressortissant nigérien en voulant exprimer son ras-le-bol, envoie un message audio dans un forum WhatsApp. A travers ce message, le prévenu a proféré des injures à l’endroit des autorités. Il aurait traité selon les déclarations à la barre, le premier magistrat du pays de ‘’Bâtard’’. Interpellé et placé sous mandat de dépôt, il a été jugé ce mardi 11 novembre 2025.

A la barre, il a nié les faits mis à sa charge. A l’en croire, c’est pour dénoncer le mutisme des autorités de son pays qu’il a envoyé le message dans un forum. Déjà marié à deux Béninoises, il ne saurait manquer de respect au président Patrice Talon.

La défense a plaidé pour la remise en liberté provisoire de son client. Le prévenu selon l’avocat, voulait dénoncer la situation de blocage qui perdure entre deux pays frères, et le message incriminé d’après lui, n’est qu’un plaidoyer à l’endroit des autorités pour l’ouverture des frontières.

Le dossier est renvoyé au 02 décembre 2025, pour continuation et examen de la demande de remise en liberté provisoire formulé par la défense.

