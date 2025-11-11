mardi, 11 novembre 2025 -

435 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Tribunal de Cotonou

Un ressortissant nigérien jugé pour outrage au Président Talon




Un ressortissant nigérien a été jugé, ce mardi 11 novembre 2025, lors de l’audience de la première chambre correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le prévenu est poursuivi pour avoir proféré des paroles malveillantes à l’endroit du chef de l’Etat Patrice Talon, du fait de la situation de fermeture des frontières qui perdure encore entre le Bénin et le Niger.

Confronté à des difficultés de circuler sur la frontière entre le Bénin et le Niger, un ressortissant nigérien en voulant exprimer son ras-le-bol, envoie un message audio dans un forum WhatsApp. A travers ce message, le prévenu a proféré des injures à l’endroit des autorités. Il aurait traité selon les déclarations à la barre, le premier magistrat du pays de ‘’Bâtard’’. Interpellé et placé sous mandat de dépôt, il a été jugé ce mardi 11 novembre 2025.
A la barre, il a nié les faits mis à sa charge. A l’en croire, c’est pour dénoncer le mutisme des autorités de son pays qu’il a envoyé le message dans un forum. Déjà marié à deux Béninoises, il ne saurait manquer de respect au président Patrice Talon.
La défense a plaidé pour la remise en liberté provisoire de son client. Le prévenu selon l’avocat, voulait dénoncer la situation de blocage qui perdure entre deux pays frères, et le message incriminé d’après lui, n’est qu’un plaidoyer à l’endroit des autorités pour l’ouverture des frontières.
Le dossier est renvoyé au 02 décembre 2025, pour continuation et examen de la demande de remise en liberté provisoire formulé par la défense.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




100 kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police (…)
Lire la suite

2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de (…)
Lire la suite

Des voleurs arrêtés,17 bœufs retrouvés


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat de l’arrondissement de Bassila dans le département de (…)
Lire la suite

La police se rapproche des populations avec le 117


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et (…)
Lire la suite

L’ACAT-Bénin actualise le guide sur les garanties judiciaires des détenus


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son projet intitulé « Garantir l’accès des détenus en (…)
Lire la suite

Mise en place d’une coordination de soutien aux familles des soldats (…)


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du 7 octobre 2025, la hiérarchie (…)
Lire la suite

Le pasteur Edgard Guidibi en prison


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le pasteur et promoteur immobilier, Minaboua Edgard Marius Guidibi, (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun et un ancien cadre de la mairie arrêtés


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, n’est plus (…)
Lire la suite

Une femme jugée pour une affaire de 20 millions FCFA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Un homme risque 60 mois de prison pour abus de confiance


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé un homme pour (…)
Lire la suite

Un vol de dindons conduit à la saisie de 2,2 milllions F de faux billets


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Une enquête pour vol d’animaux domestiques a pris une tournure (…)
Lire la suite

29 boulettes de psychotropes et 150 comprimés saisis


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Trois (03) individus ont été interpellés, mercredi 22 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue à la Brigade criminelle ! Le (…)
Lire la suite

Un malfrat interpellé à Houègbo avec de faux billets


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un redoutable malfrat a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Boni Yayi et les candidats des Démocrates représentés par leurs avocats


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni Yayi, ainsi que le duo de (…)
Lire la suite

04 Nigériens écopent de 24 mois de prison avec saisine de 265 millions


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Poursuivis pour non-déclaration de devises et blanchiment de capitaux, (…)
Lire la suite

Un Marocain et un Yéménite poursuivis à la CRIET pour terrorisme


15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un ressortissant marocain et un citoyen originaire du Yéménite ont (…)
Lire la suite

La comédienne « mémé propriétaire » décédée


14 octobre 2025 par Marina Houénou
L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires